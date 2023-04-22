Ветеран «Спартака» Гладилин назвал закономерной победу «Зенита» над «Динамо»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал закономерной победу петербургского «Зенита» над столичным «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Игра понравилась. «Зенит» сильнее по всем позициям, он играл и играл хорошо. «Динамо» хотело создать в первом тайме оборону с переходами, держалось, пока не нарушило в конце тайма правило и не пропустило мяч. Во втором тайме динамовцы пробовали играть в футбол с «Зенитом», и «Зенит», конечно, имея таких исполнителей как Малком, Клаудиньо, всех перечислять не буду, мог выиграть и с большим счетом.

Был моментик, при счете 2:0 «Динамо» сравняло, и тут началась немного сумбурная игра. Но тут преимущество в классе, в мастерстве, по всем позициям у «Зенита». У петербургского клуба поставлена игра, у «Динамо» ее нет, они бьются, ищут что-то, тренер новый. А Семак уже наладил игру, исполнители все у них в строю, все здоровы. Победа закономерна по всем статьям», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

После 24 туров национального первенства «Зенит» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Динамо» идет на пятой позиции, имея в активе 39 баллов.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин после матча 24-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» поделился размышлениями о борьбе за призовую тройку в чемпионате.