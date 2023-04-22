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«Торино» без Миранчука в гостях одолел «Лацио» в матче 31-го тура Серии А

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

В очередном матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» оказался сильнее «Лацио».

Встреча прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась победой туринской команды с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит в первом тайме: на 43-й минуте с передачи экс-полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича отличился 22-летний серб Иван Илич.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

После этой игры туринцы набрали 42 очка и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице Серии А.

Команда под руководством Маурицио Сарри сохранила за собой второе место, имея в активе 61 очко за семь туров до финиша чемпионата Италии.

В следующем матче «Торино» дома примет «Аталанту» из Бергамо, а «Лацио» отправится в Милан, где на стадионе «Джузеппе Меацца» сыграет против «Интера».

Ранее сообщалось, что в первом полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед».

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