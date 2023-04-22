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Мазепин из-за санкций подал в суд на правительство Канады ради возвращения в «Формулу-1»

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Global Look Press

Бывший пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин потребовал у Министра иностранных дел Канады Мелани Жоли исключения из санкционного списка. Об этом сообщает СР24.

В поданном заявлении в Федеральный суд говорится, что из-за ограничений Мазепин лишился возможности принимать участие в гоночных сериях, проходящих в Канаде, из-за чего его шансы на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году «катастрофически снижаются».

Отмечается, что действия по отмене санкций необходимо предпринять срочно, так как в случае пропуска третьего сезона подряд Мазепину будет крайне сложно вернуться в «Ф-1» или в любой другой автоспортивный чемпионат, и что календарь гонок «Формулы-1» на будущий год будет верстаться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что немецкий журнал Die Aktuelle уволил главного редактора Анне Хофманн за вымышленное интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

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