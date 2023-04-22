«Бавария» сенсационно проиграла «Майнцу» в матче 29-го тура бундеслиги

В очередном матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу «Майнц-05» оказался сильнее мюнхенской «Баварии».
Встреча прошла в Майнце на «Мева-Арене» в присутствии 33 305 зрителей и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1.
Счет в матче на 29-й минуте открыл сенегалец Садио Мане, которому ассистировал Жоау Канселу.
В составе хозяев отличились Людовик Ажорк, Леандро Баррейро Мартинс и Аарон Мартин.
После этой победы «Майнц-05» набрал 45 очков и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Германии.
Команда под руководством Томаса Тухеля продолжает лидировать в бундеслиге, имея в своем активе 59 очков.
У идущей позади дортмундской «Боруссии» 57 очков и одна игра в запасе.
В следующем туре «Майнц-05» сыграет в гостях против «Вольфсбурга», а «Бавария» дома сыграет против берлинской «Герты».
Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Александр Тихонов призвал не платить зарплаты российским футболистам.