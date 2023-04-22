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РФС откроет в Сочи второй сезон футбольного фестиваля для людей с особенностями здоровья

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пресс-служба РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте второго сезона футбольного фестиваля «Стальная воля» в Сочи. Как сообщает пресс-служба организации, с 24 по 27 апреля фестиваль при поддержке букмекерской компании «Фонбет» пройдет на федеральной территории «Сириус».

Уточняется, что в этот раз в фестивале примет участие 600 человек из 30 регионов страны. В Сочи приедут представители пяти аккредитованных Минспортом РФ федераций спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, 5 нозологий в 3-х категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет и 8 дисциплин.

В ходе фестиваля Академия РФС проведет очный модуль обучения программы повышения квалификации 40 тренеров по адаптивному футболу. Известный футболист, экс-полузащитник сборной России, глава проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин заявил, что проект будет развиваться и расти.

«Стальная воля» — это уникальный проект, который объединяет на одной площадке большое количество футболистов с ОВЗ и инвалидностью. Проект взял старт в прошлом году и мы успешно провели всего его этапы, включая финал. Участниками турнира в 2022 году стали более 2000 человек.

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будем активно развивать турнир, стараясь вовлечь в занятия футболом как можно больше людей, ведь «Стальная воля» — это не только про голы, очки и секунды! Это проект, который позволяет людям больше и чаще общаться, тесно взаимодействуя между собой и демонстрируя при этом искреннюю любовь к жизни и футболу», — убежден Смертин.

Стоит отметить, что фестиваль в Сочи станет лишь первым в 2023 году турниром проекта «Стальная воля». В этом году они также пройдут в Нижнем Тагиле и в Казани, а в конце сентября итоговый турнир состоится вновь в «Сириусе».

Ранее сообщалось, что легенды сборных России провели «Урок футбола» для башкирских школьников.

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