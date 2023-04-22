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Теннисист Рублев обыграл Молчана и вышел в финал турнира АТР в Боснии

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Geoff Burke/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев стал финалистом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР-250) в боснийской Бане-Луке.

В полуфинальном поединке шестая ракетка мира оказался сильнее словенца Алекса Молчана.

Игра продлилась 1 час 30 минут и завершилась в двух сетах — 6:2, 6:4.

Россиянин по ходу матча оформил пять подач навылет, сделал две двойные ошибки и выиграл 77% мячей с первой подачи.

Его оппонент сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и забрал 54% мячей после первой подачи.

В финале Рублев встретится с победителем пары Душан Лайович — Миомир Кецманович. Эта игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова выбыла из борьбы за победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA-500) в Штутгарте.

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