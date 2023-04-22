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Врач Авербах заявил, что восстановление фигуриста Костомарова займет несколько лет

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный врач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах заявил, что олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову понадобится несколько лет, чтобы восстановиться от последствий тяжелой болезни.

«То, что Роман идет на поправку — это очень хорошо. Шансы на благополучный исход были крайне малы. Но расслабляться рано. Впереди большой курс восстановления.

Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет», — сказал Авербах в интервью Sport24.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее российский фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал обращение украинской фигуристки Оксаны Баюл к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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