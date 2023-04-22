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Майк Тайсон назвал имя лучшего боксера в мире на сегодняшний день

Майк Тайсон назвал Фьюри лучшим боксером в мире

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STEVE MARCUS/Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал британца Тайсона Фьюри лучшим боксером в мире на данный момент.

«Боец номер один, лучший боксер в мире — Тайсон Фьюри. Он сейчас является главной достопримечательностью бокса и самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта», — сказал Тайсон в интервью ESPN.

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

22 марта стало известно о срыве боя между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Поединок был запланирован на апрель этого года. Переговоры о проведении боя шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы. Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа.

Ранее председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов назвал задачи мужской сборной России на чемпионат мира в Ташкенте.

Российские и белорусские боксеры выступят на чемпионате мира под своими флагами.

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