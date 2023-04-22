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Клаудиньо заявил о готовности выступать за «Зенит» до конца контракта

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РИА Новости

Бразильский игрок петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что намерен отработать до конца свой контракт с сине-бело-голубыми до 2027 года.

«Мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года, и я собираюсь отработать его до конца. Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение по поводу меня, рассмотрит его, а потом будет решать — принимать его или нет», — сказал Клаудиньо в интервью РИА Новости.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. Минувшим летом он продлил контракт с клубом до 2027 года. Он также получил паспорт Российской Федерации.

В конце декабря 2022 года Клаудиньо хотел приобрести бразильский клуб «Палмейрас», но переговоры были прерваны из-за позиции «Зенита». Российский клуб объявил, что готов начать обсуждение суммы трансфера футболиста с €20 млн. После этого «Палмейрас» отказался от намерения приобрести игрока.

Ранее тренер сборной Австралии U20 по футболу Люк Уилкшир заявил, что готов все бросить ради возможности вернуться в московское «Динамо». Уилкшир выступал за бело-голубых с 2008 по 2014 год, а также в сезоне-2016/2017.

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