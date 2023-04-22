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Роберто Фирмино договорился о переходе в «Барселону»

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Reuters

Бразильский нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» договорился с «Барселоной» о переходе в команду в качестве свободного агента, пишет MailSport.

Фирмино перебрался в «Ливерпуль» в 2015 году. Всего он провел за мерсисайдцев 352 игры, забил 107 голов и отдал 78 результативных передач. В составе «Ливерпуля» он побеждал в АПЛ и Лиге чемпионов.

Контракт форварда истекает предстоящим летом.

СМИ ранее сообщали, что Фирмино может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. По данным источника, бразильский форвард получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии. Отмечается, что в списке таких команд нет «Аль-Насра», в который перешел Криштиану Роналду.

По слухам, летом в «Барселону» должен вернуться Лионель Месси. По информации прессы, главный тренер каталонцев Хави уже сообщил своим игрокам о возможном возвращении аргентинского нападающего в клуб. Сообщается, что Хави с самого начала больше всех боролся за возвращение Месси.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

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