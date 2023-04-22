Экс-президент РФС Колосков призвал не верить тем, кто говорит о падении уровня РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Спартаке», «Краснодаре» и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном.

Есть отдельные игры, где можно сказать, что качество чемпионата России падает, но в рамках одного матча, а не уровень всей РПЛ. Мне есть с чем сравнивать.

Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», — приводит слова Колоскова Sport24.

После 23-х туров РПЛ лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке расположился «Ростов», в активе которого 46 баллов. Замыкает топ-3 — московский «Спартак» с 45-ю очками.

24-й тур стартует сегодня, 22 апреля, матчем между »Химками и столичным «Торпедо». Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 (мск).

Ранее бывший футболист сборной Словакии Ян Дюрица назвал форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу «зверем».