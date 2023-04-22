Тренер Тарасова назвала здравомыслящим экс-президента Чехии Земана за мнение о допуске россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление экс-президента Чехии Милоша Земана о неразумности санкций в отношении российских спортсменов.

«Мы слышим различные мнения по этому поводу, хочется сказать ему спасибо за такую позицию, на наш взгляд, она правильная. Могу сказать, что человек здраво мыслит», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.