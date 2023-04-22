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Губерниев считает странным, что так мало россиян захотели сменить спортивное гражданство

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о возможной смене гражданства российскими атлетами в условиях отстранения от международных соревнований.

«Надо ли с этим бороться? У кого-то личные мотивы. Например, сменили гражданство шахматистка Александра Костенюк и шорт-трекистка Софья Просвирнова.

Кто-то захочет поехать на Олимпиаду и сменит гражданство – и я не буду считать их предателями. Мне странно, что сейчас еще так мало людей, которые захотели что-то поменять в своей жизни», — приводит слова телеведущего Metaratings.ru.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что российский шахматист-чемпион Алексей Сарана сменил гражданство и будет представлять Сербию.

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