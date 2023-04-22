Губерниев о благотворительности Джикии: пиарщики, не ведите себя как говно

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, его одноклубник Александр Соболев и защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев оплатят лечение ребенка из Донецка.

«Ко мне постоянно люди из регионов обращаются за помощью. Я работаю спортивным комментатором, а не кем-то еще. По мере сил пытаюсь помогать.

Видел, что футболист «Спартака» Джикия вместе с кем-то еще помог ребенку из Донецка – и все начали про это трубить. Ну помогли и помогли, зачем об этом рассказывать? Давайте каждый будет рассказывать, кому он помогает. Что за бред? Делай добро – бросай его в воду. Пиарщики, не ведите себя как говно», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Джикия в текущем сезоне провел за «Спартак» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23-х туров набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее Джикия устроил перепалку с журналистом после проигрыша «Акрону» в Кубке России.

19 апреля красно-белые на выезде проиграли «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.