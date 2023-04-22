Украинским танцорам запретили выйти на церемонию представления участников с государственным флагом на Кубке мира по бальным танцам в Молдове. Об этом информирует Newsmaker.

Сообщается, что после такого решения организаторов украинцы вообще отказались выходить на церемонию. При этом участие в турнире танцоры участие приняли и по его итогам оказались в числе победителей. На церемонию награждения они вышли с украинским флагом.

«Cоглаcно правилам Вcемирной федерации cпортивных танцев, вcе учаcтники выходят на предcтавление cтран без флагов, c табличками, абcолютно вcе.

Главный cудья чемпионата Хайнц Cпакер предупредил, что c флагами выходить нельзя. Вcе учаcтники cоглаcилиcь, кроме cпортcменов из Украины, но мы не можем делать иcключения», — прокомментировали ситуацию в Федерации бальных танцев Молдовы.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины выпустило постановление о лишении спортивных федераций страны статуса национальных за участие их представителей в соревнованиях с атлетами их России и Белоруссии.