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«Арсенал» на последних минутах спас ничью в матче с последней командой АПЛ

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Lee Smith/Reuters

Лондонский «Арсенал» на своем поле принимал «Саутгемптон» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась вничью 3:3.

Уже к 14-й минуте хозяева уступали с разницей в два мяча после точных ударов Карлоса Алькараса и Тео Уолкотта. На 20-й минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли один гол отыграл, но в середине второго тайма лондонцы пропустили в третий раз от защитника «святых» Дуе Чалеты-Цара.

На 88-й минуте хозяевам снова удалось сократить отставание в счете благодаря усилиям полузащитника Мартина Эдегора. А уже в добавленное время полузащитник Букайо Сака принес «Арсеналу» ничью.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять баллов, но у подопечных Хосепа Гвардиолы два матча в запасе.

«Саутгемптон» с 24-мя очками расположился на последней, 20-й строчке.

Ранее совладелец лондонского «Челси» Тодд Боули на встрече со своими партнерами признал, что за время его работы в клубе были допущены ошибки.

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