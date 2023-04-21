Несколько расторгших контракт легионеров «Салавата Юлаева» вернули клубу более 90 млн рублей

Иностранные игроки уфимского «Салавата Юлаева» заплатили клубу 93,8 млн рублей за расторжение контракта в марте 2022 года. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

«Проведен зачет по задолженности по заработной плате при расторжении в феврале-марте 2022-го года контрактов с иностранными специалистами из средств, причитающихся клубу в виде компенсации при расторжении контракта по инициативе иностранных работников в размере 93,8 млн рублей», — говорится в отчетности клуба.

Напомним, что в начале марта 2022 года клуб покинули Теему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Филип Ларсен, Джефф Плэтт и Юхо Метсола.

В этом сезоне «Салават Юлаев» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина уступил «Адмиралу» 2:4.

Стоит отметить, что с конца прошлого сезона в лиге наблюдается сокращение иностранных хоккеистов и клубов. Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА повел в финальной серии против «Ак Барса».