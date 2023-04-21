Губерниев посоветовал сменившей гражданство россиянке Кирпичниковой показать всем средний палец

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев вступился за сменившую спортивное гражданство пловчиху Анастасию Кирпичникову.

«Этот процесс не оставить: спортсмены в любом случае будут уезжать. Это ее право и ее выбор, я хочу ей пожелать удачи.

Ее сочтут предателем? Пусть эти люди пойдут в жопу, потому что спортсмен должен выступать.

Ей нужно вытянуть левую руку и медленно вытянуть средний палец, как было сказано в «Полицейской академии». Это ее выбор и ее жизнь», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Сегодня стало известно о том, что Кирпичникова запросила процедуру смены спортивного гражданства. Также данную процедуру запросил Марк Николаев. Она намерена выступать за Францию. Пловчиха много лет живет и тренируется во Франции.

Кирпичникова дважды стала чемпионкой Европы в 2021 году. В том же году ей трижды покорился чемпионат Европы на короткой воде. Стоит отметить, что она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде.

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.