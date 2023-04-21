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Экс-футболист сборной России Широков назвал правильным отказ РФС от участия в Кубке Азии

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии, передает«Чемпионат.com».

«Думаю, решение отказаться от азиатского турнира правильное. Посередине лета играть – не думаю, что нам удобно. Лучше начать свой чемпионат пораньше и играть летом, а не зимой, как у нас любил предыдущий начальник», — заявил Широков.

Об отказе от предложения сыграть на турнире 18 апреля объявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет в июне 2023 года. В нем примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

Напомним, что российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что Российский футбольный союз не согласился на участие сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации из-за страха поражения в матчах с соперниками из Азии.

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