Футболист и сын инвестора «Химок» Садыгов рассказал, сколько денег нужно для жизни в Москве

Нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не знает точную сумму своей зарплаты в подмосковной команде.

«Я не называл цифры, потому что не могу раскрывать детали своего контракта. Мне просто накидывали ориентировочные суммы, а я отвечал: «Ну, плюс-минус так».

Думаю, в Москве можно спокойно прожить на 100 — максимум 200 тысяч рублей. Если не совершать дорогих покупок и не транжирить, конечно», — передает слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Стоит ответить, что инвестором «Химок» является отец нападающего Туфан Садыгов.

Садыгов-младший выступает за «Химки» с 2021 года, перейдя их клуба «Олимп-Долгопрудный». В текущем сезоне нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, забив один гол с пенальти.

«Химки» после 23 туров РПЛ идут на предпоследнем месте в турнирной таблице. В течение сезона подмосковная команда сменила четырех тренеров. С 11 апреля команду возглавляет Андрей Талалаев, который ранее уже работал в «Химках» во время выступления клуба в Футбольной национальной лиге.

22 апреля «Химки» сыграют с «Торпедо».

Ранее стала известна зарплата голкипера Матвея Сафонова в «Краснодаре».