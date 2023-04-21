Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в девятой партии матча за шахматную корону

Сегодня в Астане (Казахстан) состоялась девятая партия матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем. Соперники свели партию вничью.

Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60. Гроссмейстеры согласились на ничью на 82-м ходу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет после девяти партий 5:4 в пользу Непомнящего. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 12.00 по московскому времени.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Лижень, третье — азербайджанец Теймур Раджабов. 20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая.

Ранее тренер Непомнящего поблагодарил Бога за ничью с Лижэнем в восьмой партии матча на первенство мира.