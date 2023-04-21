Масалитин: «МЮ» лихорадит, пока желания с возможностями у них расходятся

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе «Севильи» над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Специалист констатировал, что английская команда пока находится в стадии становления и у нее еще многое не получается. По мнению Масалитина, «МЮ» сможет стать действительно конкурентоспособным на европейском уровне в обозримом будущем.

«Честно говоря, «Манчестер Юнайтед» лихорадит. Они пытаются что-то сделать, вроде пригласили игроков хороших и тренера, который приводил «Аякс» к чемпионству и гремел в еврокубках. Но, к сожалению, пока желания с возможностями у них расходятся. Это долгий и кропотливый труд — думаю, у них получится. Может, на следующий год, через год они что-то создадут, потому что стратегия у них просматривается», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

«Севилья» на своем поле разгромила «манкунианцев» со счетом 3:0, в составе хозяев дубль оформил Юссеф Эн-Несири, автором еще одного гола стал Луак Баде. Счет мог быть и крупнее, но гол Лукаса Окампоса был отменен из-за того, что бригада VAR усмотрела положение вне игры. Первый матч между этими командами завершился вничью 2:2. В полуфинале «Севилья» сыграет с «Ювентусом», выбившим из борьбы португальский «Спортинг».

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