Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путину пожаловались на огромные долги футбольного клуба

Сотрудники «Томи» в письме попросили президента России Путина разобраться с долгами команды

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сотрудники футбольного клуба «Томь» написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с долгами команды. Обращение опубликовано в соцсетях «Томи».

В мае 2022 года «Томь» лишилась профессионального статуса — клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на выступление во Второй лиге. Спустя шесть месяцев стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с долгами по зарплате. В клубе не выплачивалась зарплата с мая по август 2022 года, общая сумма задолженности — около 27,5 млн рублей.

«Мы проcим ваc дать поручение — cделать проверку и оценить работу органов облаcтной влаcти в cфере развития физичеcкой культуры и cпорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведет к полному развалу томcкого cпорта.

Мы проcим ваc помочь решить и наш наболевший за год вопроc по выплате задолженноcтей по зарплате. И мы очень надеемcя на вашу помощь, поддержку и cправедливое решение проблемы!» — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун объявлен банкротом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России. ФНЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях