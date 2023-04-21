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Тренер «Тампы» объяснил, почему Василевский лучший голкипер в мире

Наставник «Тампы» Купер: Василевский отказался уходить на замену после шести пропущенных шайб

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Официальный сайт НХЛ

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что хотел поменять российского голкипера команды Андрея Василевского после второго периода второго матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:7).

«Планировал поменять его после второго периода, но Василевский быстро остановил меня. И именно поэтому он лучший голкипер в мире. Он не уходит с ворот. Еще раз снимаю шляпу перед этим парнем», — приводит слова тренера журналист Крис Кренн в соцсетях.

28-летний россиянин в прошедшем матче пропустил все семь шайб, отразив 30 бросков по воротам. Счет в серии сравнялся 1-1. Следующий матч пройдет на площадке «Тампы» 23 апреля.

Ранее сообщалось, что российский форвард Валерий Ничушкин помог «Колорадо Эвеланш» избежать поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сиэтл Кракен».

Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 3:2. Ничушкин во втором периоде сравнял счет.

Благодаря победе «Колорадо Эвеланш» сравнял счет в серии — 1-1. Третья игра серии пройдет в Сиэтле 23 апреля и начнется в 5:00 по московскому времени.

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