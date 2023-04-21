Ничушкин позволил «Колорадо» избежать поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин помог команде одержать победу над «Сиэтл Кракен» во втором матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин забросил в прошедшей игре шайбу. Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2.

Помимо россиянина в составе «Колорадо» отличились Арттури Лехконен и Девон Тэйвз. Голами за «Сиэтл» отметились Джастин Шульц и Брэндон Танев.

Российский вратарь денверской команды Александр Георгиев отразил 27 бросков соперников.

Благодаря победе «Колорадо Эвеланш» сравнял счет в серии — 1-1.

Третья игра серии пройдет в Сиэтле 23 апреля и начнется в 5:00 по московскому времени.

В другом матче плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 7:2 разгромили «Тампа-Бэй Лайтнинг». Счет в этой серии также стал равным — 1-1.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что международные спортивные федерации должны перенять пример Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая не запрещает выступать россиянам.