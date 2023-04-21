«Челси» провел первые переговоры с претендентом на пост главного тренера

Лондонский «Челси» провел первые переговоры с Маурисио Почеттино по поводу назначения специалиста на пост главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

Клуб хотел подписать контракт со специалистом еще после увольнения Томаса Тухеля. Аргентинский тренер даст точный ответ лишь летом.

«Челси» продолжает находиться на стадии изучения кандидатов. Сейчас в шорт-листе «аристократов» семь кандидатов. Это Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Рубен Аморим, Венсан Компани и Абел Феррейра.

Напомним, что на днях «Челси» до конца сезона тренером назначил своего бывшего игрока Фрэнка Лэмпарда. После 31-го тура команда занимает 11-е место, набрав 39 очков. В субботу лондонцы проиграли «Брайтону» со счетом 1:2.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, в каком положении оказался лондонский «Челси» после ухода российского владельца Романа Абрамовича.

Ранее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тодду Боули.