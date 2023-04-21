Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Челси» провел первые переговоры с претендентом на пост главного тренера

«Челси» провел первые переговоры с Почеттино

close
100%
Reuters/Andrew Boyers

Лондонский «Челси» провел первые переговоры с Маурисио Почеттино по поводу назначения специалиста на пост главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

Клуб хотел подписать контракт со специалистом еще после увольнения Томаса Тухеля. Аргентинский тренер даст точный ответ лишь летом.

«Челси» продолжает находиться на стадии изучения кандидатов. Сейчас в шорт-листе «аристократов» семь кандидатов. Это Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Рубен Аморим, Венсан Компани и Абел Феррейра.

Напомним, что на днях «Челси» до конца сезона тренером назначил своего бывшего игрока Фрэнка Лэмпарда. После 31-го тура команда занимает 11-е место, набрав 39 очков. В субботу лондонцы проиграли «Брайтону» со счетом 1:2.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, в каком положении оказался лондонский «Челси» после ухода российского владельца Романа Абрамовича.

Ранее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тодду Боули.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях