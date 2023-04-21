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Карвальо заявил, что Акинфееву нужно поставить точку в футбольной карьере

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Кадр из видео/teamrussia/Youtube

Бывший игрок ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что вратарь московских армейцев Игорь Акинфеев должен поставить точку в профессиональной карьере.

«Без сомнения, лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку», — сказал Карвальо в интервью Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. 36-летний голкипер является рекордсменом чемпионата России по количеству проведенных матчей, а также удерживает первую строчку в клубе Льва Яшина, проведя 349 сухих матчей.

Напомним, что после 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда под руководством Владимира Федотова занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов назвал железнодорожников фаворитами матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

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