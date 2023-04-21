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Овчинников: в РФС боятся, что нам в Азии по башке настучат

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что Российский футбольный союз (РФС) не согласился на участие сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации из-за страха поражения в матчах с соперниками из Азии.

«Климат – хорошее объяснение для отказа от участия. Мы ведь летом не играем. Привыкли к холодам. Наверное, в РФС считают, что у нас в футбол играют чукчи. Нельзя выходить на поле летом, а то расплавимся.

Ощущение, что в РФС больше боятся, что нам на этом турнире по башке настучат. Наши братья-азиаты», — передает слова Овчинникова «РБ Спорт».

Об отказе от предложения сыграть на турнире 18 апреля объявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет в июне 2023 года. В нем примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

Напомним, что российские клубы и сборная в марте 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян заявил, что российским любителям футбола не стоит жалеть о том, что полузащитник кубанской команды Эдуард Сперцян принял решение выступать за сборную Армении.

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