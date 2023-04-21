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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг назвал причины вылета команды из Лиги Европы

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о причинах вылета команды из розыгрыша Лиги Европы после разгромного поражения от «Севильи» в ответном матче четвертьфинала.

«МЮ» 20 апреля проиграл на выезде в Испании со счетом 0:3.

«Очевидно, что когда совершаешь такие ошибки, выиграть матч сложно. Мы обязаны играть лучше. Мы не были собранны, спокойны. Принимали неверные решения, проигрывали единоборства. У соперника было больше страсти, желания.

При таком раскладе сложно побеждать в матчах топ-класса. От такого не убежишь, так что надо исправиться и проявить характер», — передает слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Голами отметились Юссеф Эн-Несири (8-я и 81-я минуты) и Луак Баде (47-я). На 40-й минуте арбитр не засчитал гол полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса после просмотра VAR.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый матч между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч испанцы вышли в полуфинал турнира, где сыграют с «Ювентусом».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

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