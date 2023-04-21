«Рома» в дополнительное время вырвала у «Фейеноорда» путевку в полуфинал Лиги Европы

Итальянская «Рома» завоевала путевку в полуфинал футбольной Лиги Европы в дополнительное время в ответном четвертьфинальном матче с нидерландским «Фейеноордом».

Игра, прошедшая 20 апреля в столице Италии Риме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Леонардо Спинаццола вывел подопечных Жозе Моуринью вперед на 60-й минуте, но на 80-й «Фейеноорд» отыгрался благодаря точному удару Игора Пайшао. В концовке встречи Пауло Дибала забил второй гол «Ромы» (на 89-й минуте).

В первой игре победу со счетом 1:0 одержала нидерландская команда, поэтому для определения победителя по сумме двух встреч понадобилось провести два дополнительных тайма по 15 минут.

Победу «Роме» принес гол Стефана Эль-Шаарави, забитый на 101-й минуте. Лоренцо Пеллегрини на 109-й минуте отправил в ворота соперников четвертый мяч, установив окончательный счет в матче.

Соперником итальянского клуба по полуфиналу Лиги Европы станет немецкий «Байер», выбивший из розыгрыша еврокубка «Юнион». Во втором полуфинале сыграют итальянский «Ювентус» и испанская «Севилья».

Ранее португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-нападающего римского клуба и сборной Италии Антонио Кассано.