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Бывший игрок «МЮ»: после ухода Абрамовича «Челси» превратился в посмешище

Экс-футболист Канчельскис считает, что после смены владельца «Челси» превратился в посмешище

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John Sibley/Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, в каком положении оказался лондонский «Челси» после ухода российского владельца Романа Абрамовича.

Напомним, что в марте 2022 года было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены. Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тодду Боули.

«После ухода Романа Абрамовича «Челси» превратился из топ-клуба АПЛ в посмешище. При Абрамовиче лондонцы преобразились и регулярно завоевывали титулы, брали Лигу чемпионов, выходили в финалы.

Солидарен с болельщиками: они правы во всем. Желаю им удачи, и чтобы они еще когда-нибудь получили такого руководителя, как Абрамович», — цитирует Канчельскиса RT.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Ранее экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба раскритиковал трансферную политику клуба при новом владельце.

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