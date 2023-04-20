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Тренер Непомнящего поблагодарил Бога за ничью с Лижэнем в восьмой партии матча на первенство мира

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, подвел итоги восьмой партии матча на первенство мира 2023 года против китайца Дина Лижэня.

По его словам, россиян был в шаге от того, чтобы проиграть.

«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как она складывалась, все могло неудачно для Яна сложиться. Лижэнь избрал тактику атаки на короля, и здесь всегда можно ошибиться.

Учитывая положение дел в матче, Ян по-покерному блефанул и отдал ладью, Дин Лижэнь поверил. Он переоценил угрозы королю, партия снова выровнялась, и Ян уже не упустил момента.

Ничью эту записываем в актив, но, конечно, нужно сохранять хладнокровие в следующих партиях», — приводит слова Поткина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что девятая партия матча за шахматную корону состоится завтра, 21 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами, первый ход состоится в 12:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию партии.

Ранее Ян Непомнящий заявил, что не может занести восьмую партию против Дина Лижэня себе в актив.

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