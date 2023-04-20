Тренер Непомнящего поблагодарил Бога за ничью с Лижэнем в восьмой партии матча на первенство мира

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, подвел итоги восьмой партии матча на первенство мира 2023 года против китайца Дина Лижэня.

По его словам, россиян был в шаге от того, чтобы проиграть.

«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как она складывалась, все могло неудачно для Яна сложиться. Лижэнь избрал тактику атаки на короля, и здесь всегда можно ошибиться.

Учитывая положение дел в матче, Ян по-покерному блефанул и отдал ладью, Дин Лижэнь поверил. Он переоценил угрозы королю, партия снова выровнялась, и Ян уже не упустил момента.

Ничью эту записываем в актив, но, конечно, нужно сохранять хладнокровие в следующих партиях», — приводит слова Поткина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что девятая партия матча за шахматную корону состоится завтра, 21 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами, первый ход состоится в 12:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию партии.

Ранее Ян Непомнящий заявил, что не может занести восьмую партию против Дина Лижэня себе в актив.