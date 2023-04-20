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«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Dave Thompson/AP

Испанская «Севилья» и английский «Манчестер Юнайтед» назвали составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит португалец Артур Суареш Диаш.

«Севилья»: Боно, Баде, Маркан, Гудель, Навас, Акунья, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела, Эн-Несири.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Дало, Эриксен, Каземиро, Забитцер, Антони, Санчо, Марсьяль.

Первый матч между этими командами проходил в Манчестере и завершился ничьей со счетом 2:2. В составе «красных дьяволов» дублем отметился полузащитник Марсель Забитцер. «Севилья» сравняла счет благодаря автоголам защитников Тирелла Маласии и Гарри Магуайра.

На предыдущей стадии «МЮ» по сумме двух встреч прошел другой испанский клуб «Бетис», а «Севилья» — турецкий «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун объявлен банкротом.

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