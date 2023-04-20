«Спартак» готов продать ямайского нападающего Николсона за €5 млн

Столичный «Спартак» в предстоящее летнее трансферное окно готов расстаться с нападающим Шамаром Николсоном. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, москвичи готовы рассмотреть предложения по ямайскому форварду от €5 млн. Клуб рассматривает как вариант с прямой продажей, так и с арендой с правом обязательного выкупа.

Напомним, что Николсон пополнил состав красно-белых зимой 2022 года, перейдя из «Шарлеруа» за €8 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 23 туров в активе «Спартака» 45 очков и третья строчка в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал отсутствие костяка главной проблемой красно-белых на протяжении последних десятилетий.