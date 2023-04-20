Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в боснийской Баня-Луке

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в боснийском городе Баня-Лука.

Во втором круге он в двух сетах одержал победу над представителем Перу Хуаном‑Пабло Варильясом — 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час и 9 минут.

В четвертьфинале россиянин сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.

25-летний Рублев занимает шестое место рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 13 титулов ATP. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше 1/ финала.

В 2021 году Андрей Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой выиграл Олимпийские игры в смешанном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

В апреле он выиграл турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас принес свои извинения Андрею Рублеву за то, что он назвал его игроком с ограниченным арсеналом навыков, а также поздравил его с победой на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).