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Умер бывший капитан «Барселоны»

Экс-футболист «Барселоны» Фусте умер в возрасте 82 лет

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FC Barcelona

Легенда «Барселоны» Жозеп Мария Фусте скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Экс-капитан «Барселоны» Фусте выступал за каталонцев с 1958 по 1972 год. За этот период он провел 406 игр, в которых забил 117 мячей. За 12 лет в «Барселоне» он трижды выигрывал Кубок Испании и дважды становился обладателем Кубка ярмарок/Кубка УЕФА. В составе сборной Испании стал победителем чемпионата Европы — 1964.

В 1972 году Фусте покинул «Барселону». Он отыграл один сезон за «Геркулес», после чего завершил спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что испанский автогонщик Хулио Сесар Кастрильо и его штурман Франсиско Хавьер Альварес 15 апреля погибли в результате аварии во время ралли Вилья-де Тинео в Испании.

Машина экипажа врезалась в дерево, так как Кастрильо не справился с управлением. Оба спортсмена скончались на месте. Гонка в итоге была остановлена и впоследствии отменена.

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