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Макгрегор оскорбил Хабиба, указав на его лишний вес

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thenotoriousmma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своих соцсетях обсудил с фанатом набравшего вес российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

«Ты все еще должен Хабибу свой кошелек после того избиения», — написал один фанат Макгрегору в соцсетях.

Макгрегор даже в этом случае не упустил возможности задеть россиянина и ответил фанату.

«Хабиб теперь жирная сучка с сиськами, парень», — написал Макгрегор.

Макгрегор единожды в своей карьере встречался с Хабибом Нурмагомедовым. На турнире UFC-229 россиянин победил ирландца, использовав болевой прием. Таким образом, Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.

Свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив Дастину Порье.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Ранее тренер Хавьер Мендес рассказал, что Ислам Махачев тяжело перенес уход Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.

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