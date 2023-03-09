Тренер «Бостона» объяснил, почему переместил Орлова в первую бригаду большинства

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери рассказал, почему поставил российского защитника Дмитрия Орлова в первую бригаду большинства на тренировке. Его слова передает пресс-служба команды.

«Наша игра в большинстве застопорилась. Если вы посмотрите на бригаду Бержерона, то увидите, что они забили два гола за последние, я не знаю сколько, игр. Это была первая игра Дебраска после травмы. Так что у нас есть возможность экспериментировать, поэтому мы экспериментируем, — сказал Монтгомери.

Напомним, Дмитрий Орлов перешел в «Бостон» в результате обмена из «Вашингтон Кэпиталз». За пять матчей в составе своей новой команды он успел забросить три шайбы и сделать шесть результативных передач.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта, в результате чего он был обменян в «Бостон».

Сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.

Ранее Орлов высказался о переходе Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».