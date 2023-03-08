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Президент «Урала» о деле УАФ на Кулакова: пошла она на фиг, Украинская федерация футбола

Президент «Урала» Иванов посоветовал УАФ заниматься футболом, а не политикой

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РИА Новости

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал заявление Украинской ассоциации футбола (УАФ) о деле в отношении футболиста клуба из Екатеринбурга Дениса Кулакова.

«Пускай что хотят, то и делают. Они не думают о ребятах, только о себе. Пускай футболом занимаются, а не политикой.

Какое отношение они имеют к нам? Ребята уезжали, а они им работу предоставили или еще что-то сделали? Денису Кулакову 35, куда он должен был пойти? Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

35-летний футболист защищает цвета «Урала» с 2015 года. Зимой 2022 года 35-летний защитник заключил с «Уралом» новое соглашение, которое рассчитано до июня 2023 года. В марте прошлого года Кулаков принял решение покинуть расположение команды, но в сентябре вернулся в клуб.

В список тех, чьи дела УАФ рассмотрит 9 марта, также попали Дмитрий Иванисеня (самарские «Крылья Советов»), Марк Мампасси (московский «Локомотив», арендован турецким клубом «Антальяспор») и Данила Сагуткин (тольяттинский «Акрон») и Игорь Калинин («Ростов», выступает на правах аренды за «Факел»).

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев выразил мнение, что ничья с «Уралом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) может повлиять на шансы московской команды на чемпионство.

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