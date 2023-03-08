Футболистка сборной России Мягкова рассказала, как столкнулась в США с паническими атаками

Защитница московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алина Мягкова призналась, что во время учебы в США у нее возникли проблемы психологического характера — начались панические атаки.

«В последнем семестре учебы в Америке был тяжелый футбольный сезон. И тут началась жесть. Из‑за предметов были паника, истерика. В конце у меня крыша поехала. Могла случиться паническая атака просто из‑за оценки.

В России очень редко об этом говорят вслух. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», — передает слова Мягковой «Матч ТВ».

Мягкова — футболистка сборной России и экс-защитница столичного «Локомотива». Она совмещала учебу в медицинском институте в Москве с тренировками, а потом получила стипендию и уехала в студенческую лигу США. В январе 2022 года стала игроком «Вероны», а затем вернулась в Россию.

Ранее совершившая каминг-аут футболистка сборной России Надежда Карпова высказалась об отказе своего земляка, хоккеиста «Филадельфии» Ивана Проворова, от выхода на лед в форме с символикой ЛГБТ перед одним из матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).