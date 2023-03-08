Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал обладателем Большого Хрустального глобуса за победу в Кубке мира в нынешнем сезоне.

После завершения этапа в Нове-Место на счету спортсмена оказалось 1319 очков.

Единственным, кто мог навязать борьбу Бё в турнирной таблице, был его соотечественник Стурла Хольм Лагрейд, однако из-за положительного теста на коронавирус 26-летний атлет пропустит индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде, лишившись математических шансов на победу в общем зачете Кубка мира.

Для 29-летнего Бё эта победа стала четвертой. Всего по ходу нынешнего сезона норвежец 16 раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета.

На чемпионате мира в Оберхофе Бё выиграл в общей сложности семь наград — пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров может покинуть свою должность из-за поддельных дипломов о высшем образовании.