Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

close
100%
Matthias Schrader/AP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал обладателем Большого Хрустального глобуса за победу в Кубке мира в нынешнем сезоне.

После завершения этапа в Нове-Место на счету спортсмена оказалось 1319 очков.

Единственным, кто мог навязать борьбу Бё в турнирной таблице, был его соотечественник Стурла Хольм Лагрейд, однако из-за положительного теста на коронавирус 26-летний атлет пропустит индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде, лишившись математических шансов на победу в общем зачете Кубка мира.

Для 29-летнего Бё эта победа стала четвертой. Всего по ходу нынешнего сезона норвежец 16 раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета.

На чемпионате мира в Оберхофе Бё выиграл в общей сложности семь наград — пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров может покинуть свою должность из-за поддельных дипломов о высшем образовании.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть