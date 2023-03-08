«Бавария» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» опубликовали стартовые составы на ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Бавария»: Зоммер, Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Горетцка, Киммих, Коман, Мюллер, Мусиала, Шупо-Мотинг.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Рамос, Данило, Фабиан Руис, Вератти, Витинья, Нину Мендеш, Хакими, Месси, Мбаппе.

Игра пройдет на стадионе «Альянс Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что первая игра в Париже завершилась победой подопечных Юлиана Нагельсманна с минимальным счетом 1:0.

В параллельном матче лондонский «Тоттенхэм» на своем поле примет «Милан».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).