Российский арбитр Карасев рассказал о пережитом в Турции землетрясении

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о том, как во время зимних сборов в Анталье испытал на себе последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции.

«Я проснулся в отеле от того, что кровать – ходуном. Даже на время не посмотрел, думал куда бежать. Сначала сквозь сон не понял, что происходит, но за 30 секунд ничего не закончилось.

Сразу возникла мысль, что это землетрясение. Думал, что сейчас врубят сирену и будет эвакуация. В голове держал, где у меня лежит паспорт. Пока просчитывал, что еще взять и выскочить, за минуту все затихло. Просто уснул дальше», — сказал Карасев в интервью «Чемпионат.com».

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, подземные толчки также сказались на Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века».

6 марта на заседании кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами землетрясений стали 46 104 человека, число сильно поврежденных зданий достигло 230 тыс.

Ранее защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов высказался о прошедшем землетрясении, которое состоялось в ночь на 6 февраля.