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Экс-форвард ЦСКА Масалитин объяснил разницу между «Зенитом» и «Торпедо»

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ФК «Салют Белгород»

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru». высказался о разнице между петербургским «Зенитом» и столичным «Торпедо», которые занимают первое и последнее место в турнирной таблице чемпионата России соответственно.

По его словам, клубы не должны иметь настолько большой разницы в бюджетах.

«Не должно быть так, что у нас одни команды сверхбогатые, могут позволить все, а другие — бедные, и туда-сюда между РПЛ и Первой лигой перемещаются», — заявил бывший нападающий.

Также эксперт пожелал черно-белым сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Торпедо» — молодцы, что проявили силу воли в прошлом матче. Будем надеяться, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Не хочется, чтобы команда с такой историей была булочкой, над которой все издеваются. Футболисты должны проявить себя на максимум.

Характер у команды есть, судьба клуба игрокам не безразлична, так что будем верить в лучше», — заключил Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, что после 18 туров в активе команды под руководством Андрея Талалаева семь очков.

Ранее Валерий Масалитин назвал «Зенит» чемпионом за 12 туров до конца сезона-2022/23.

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Футбол. Чемпионат России
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