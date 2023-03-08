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Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал «Зенит» чемпионом за 12 туров до конца сезона

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ФК «Зенит»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что чемпион России сезона-2022/23 уже известен.

По его мнению, золотые медали в пятый раз подряд смогут надеть футболисты петербургского «Зенита».

«Зенит» уже давно чемпион. И будет чемпионом. Когда есть деньги и возможность купить любого игрока, что за рубежом, что внутри страны, то о чем говорить вообще?

И когда есть административный ресурс, который позволят запросто выделить российский паспорт двум иностранцам. Ну это нонсенс!

Как бороться с «Газпромом», у которого неограниченый ресурс? Вот, Кассьерра проявил себя в прошлом сезоне — купили. Сергеев проявил себя — купили. Бакаев проявлял себя — купили и посадили на скамейку. И теперь еще раздают паспорта», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что после 18 туров в активе команды под руководством Сергея Семака 45 баллов и первая строчка в турнирной таблице чемпионата России.

С отставанием в восемь баллов на второй позиции располагается столичный «Спартак».

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной Сирии по футболу Ахмад Аль-Салех пожизненно отстранен за нападение на судью.

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Футбол. Чемпионат России
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