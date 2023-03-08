Экс-игрок «Спартака» Ещенко: для сборной России важны матчи с Ираном и Ираком

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от контрольных матчей сборной России против Ирана и Ирака, передает Sport24.

«Буду ждать матчи сборной с Ираном и Ираком. Это очень важные матчи для нас. Игра сборной — всегда важное событие», — сказал Ещенко.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.

Ранее российский арбитр Сергей Карасев признался, что хотел бы, чтобы Российский футбольный союз (РФС) остался в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а не переходил в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), чтобы работать на матчах Лиги чемпионов.