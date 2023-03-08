Игрок «Спартака» Маслов о борьбе за победу в РПЛ: шансы есть всегда

Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил шансы красно-белых в борьбе с «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр. Но нет смысла сейчас рассуждать об этом. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче», — заявил Маслов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». У команды Сергея Семака 45 набранных очков после победы над «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре. Второе место у «Спартака», который свой матч с «Уралом» свел вничью. Тройку лидеров замыкает «Ростов». Подопечные Валерия Карпина уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

В следующем туре «Зенит» на своем поле принимает подмосковные «Химки», «Спартак» в Москве померится силами с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что петербургский «Зенит» не является сильнее «Спартака».