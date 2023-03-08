Экс-первая ракетка мира Маррей ждет, что Уимблдон допустит россиян

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей высказался о допуске российских теннисистов на Уимблдон в этом году.

«Я сочувствую игрокам, которые не были допущены до участия в турнире в прошлом году. Это сложное решение. Допускаю, что организаторы могут изменить свое решение в этом году, но я не буду сходить из‑за этого с ума, если это действительно произойдет. Но если бы Уимблдон пошел другим путем, я бы это понял», — передает слова Маррея «Би-Би-Си».

Напомним, в апреле прошлого года организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 декабря оштрафовала LTA за недопуск россиян и белорусов на турниры, проводимые на территории страны. Штраф составил $1 млн. На такую же сумму британскую организацию ранее оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA).

В этом году Уимблдон пройдет с с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что украинские спортивные федерации попросят МОК оставить отстранение россиян.