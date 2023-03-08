Татьяна Тарасова рассказала о желании создать шоу на YouTube

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о желании создать собственное шоу на YouTube, передает «Чемпионат.com».

Специалистка отметила, что для начала ей нужно познакомиться с человеком, который знает, как создается подобное, поскольку сама она в технике не разбирается.

«Сейчас я занята — занимаюсь музыкой к программам следующего года. Потом надо будет посидеть и подумать. Буду рада, если откликнется кто-то из молодых техников», — сказала Тарасова.

Тарасова выступала до 19 лет, однако была вынуждена завершить карьеру из-за травмы, после чего начала тренерскую деятельность. Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее сообщалось, что Тарасова оценила женский финал Гран-при России по фигурному катанию, который сегодня состоялся в Санкт-Петербурге.