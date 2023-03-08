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Булыкин о матче «Баварии» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов: фаворитов здесь нет

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Bernd Feil/IMAGO/Global Look Press

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ».

«Я думаю, нам нужно ждать интересной игры. Никто не будет сдаваться, два топ-клуба, и футболисты там высокого уровня. Нас ждет интересный футбол, а футбол мы любим за его непредсказуемость, и кто победит, я думаю, вам никто не скажет. У «ПСЖ» составчик поинтереснее, многие ставят парижан фаворитом, но нужно учитывать, против кого они играют. Я бы сказал, что фаворитов нет. Все решится в этом интереснейшем противостоянии», — сказал Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru».

Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» идет на первом месте, набрав 49 очков. «ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции, имея в активе 63 очка.

Ранее сообщалось, что игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

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Футбол. Лига чемпионов
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